Самара, 1 апреля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Наиболее пострадавшей из-за санкций является автомобильная промышленность в Самарской области. Об этом сообщил первый вице-губернатор — председатель правительства региона Виктор Кудряшов на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений в правительстве региона.

Macd.ru Конвейер АвтоВАЗа

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В заседании приняли участие руководство союза работодателей региона, председатель федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников, а также министр труда, занятости и миграционной политики региона Ирина Никишина.

Сообщается, что в настоящий момент ситуация на рынке труда в регионе остается стабильной.

«Наиболее пострадавшей из-за санкций является автомобильная промышленность. Все мы видим ситуацию, которая связана с АвтоВАЗом. У нас также в регионе достаточно много предприятий, производящих автомобильные компоненты. Сегодня, в первую очередь из-за дефицита электронных компонентов, эта проблема, к сожалению, сохраняется не первый год. Предприятие работает не стабильно, но мы абсолютно точно можем сказать, что предприятие устоит, продолжит свою работу. Мы видим, что, может быть, не полную рабочую неделю, но значительную часть рабочей недели предприятие продолжает выпуск продукции по мере поступления компонентов из России и из-за рубежа», — приводит пресс-служба слова Кудряшова.

Он также отметил, что по другим предприятиям фиксируется стабильная ситуация. В регионе растут объемы по добыче нефти, по нефтепереработке.

«Сегодня мы в целом получаем значительно больше позитивных новостей, чем негативных. Только на последней неделе возобновилось железнодорожное сообщение с Финляндией. Для наших предприятий, особенно для химической промышленности это важно. Потому что это обеспечивает важность экспортных поставок», — подчеркнул чиновник, напомнив, что минеральные удобрения выведены из санкций.

Кудряшов отметил важность этого решения, поскольку в регионе работают крупнейшие в России предприятия-производители минеральных удобрений.

Он отметил, что позитивные новости есть и по другим направлениям.

«Компании оперативно разрешают логистические вопросы и успешно заменяют зарубежное сырье из Европы на аналогичные материалы из Азии. Мы видим, что сейчас возобновляются и европейские поставки. Экономика в целом работает достаточном в спокойном режиме», — заявил чиновник.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Самарские бренды одежды занимают ниши уходящих иностранных конкурентов.