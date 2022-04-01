Новосибирск, , 14:50 — REGNUM В Новосибирске срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций хотят сократить до одного месяца. С таким предложением выступил начальник управления художественного облика города Олег Хорошунов.

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«Это может стать одной из мер поддержки участников рекламного рынка в условиях ухудшения экономической ситуации, — отметил Хорошунов. — Специалисты мэрии Новосибирска совместно с минпромторгом Новосибирской области выработали ряд таких мер».

Он подчеркнул, что в первую очередь нужно помочь малым предприятиям, которые оказались более уязвимы.