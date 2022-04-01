Таллин, , 14:47 — REGNUM Потребительские цены в еврозоне в марте 2022 года увеличились на 7,5% в годовом выражении, сообщил эстоснкий портал stolitsa.ee со ссылкой на предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Инфляция

Это максимальный показатель за всю историю подсчетов, отмечается в сообщении. Инфляция ускорилась по сравнению с 5,9% в феврале. Кроме того, это выше прогнозов аналитиков, которые ожидали цифры в 6,6%.

В Эстонии мартовская инфляция ускорилась с 11,6% до 14,8%, этот показатель оказался ниже данных Литвы, где инфляция выросла с февральских 14% до 15,6%. Вслед за Литвой и Эстонией заняли места Нидерланды — там инфляция составила 11,9% и в Латвии — 11,2%.

Фактором ускорения инфляции в еврозоне стали выросшие в феврале более чем на 44,7% цены на энергоносители. Свою долю в ускорение инфляции внесли также подорожавшие на 5% продукты питания, напитки и табачные изделия, промтовары (подорожание на 3,4%) и услуги — подорожание на 2,7%.

Медленнее всего в марте в еврозоне инфляция была, по данным Евростата, на Мальте — 4,6%, Франция — 5,1%, Португалия — 5,5% и Финляндия — 5,6%.