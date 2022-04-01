Салехард, , 14:47 — REGNUM Ямалу не грозит дефицит бытовой химии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Косметика

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Представитель магазина «ТвойДоДыр» из Салехарда сообщил, что ямальская торговля переориентировалась на поставщиков из Китая и стран СНГ. Расширили и ассортимент от российских поставщиков.

На данный момент ямальские предприниматели налаживают прямые поставки из Кореи. Это значительно снизит конечную стоимость товара и расширит ассортимент. Сегодня в магазин доставили первую партию корейской косметики.