Бишкек, 1 апреля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Amnesty International (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) назвала неприемлемым требование властей Киргизии о том, что некоммерческие организации теперь обязаны отчитываться о своих доходах, расходах и спонсорах.

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По мнению британских правозащитников, оно «препятствует работе институтов гражданского общества» и «необоснованно усложняют им жизнь».

«Само требование к НКО сдавать дополнительные, помимо существующих, отчёты об источниках финансирования и имуществе преследует целью усилить контроль со стороны государства», — считает заместитель директора правозащитной организации Денис Кривошеев.

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Также он отметил, что законодательные поправки, обязывающие некоммерческие организации в Киргизии сдавать дополнительную финансовую отчётность, были приняты в июне 2021 года, 7 июля они вступили в силу, а форму отчётности утвердили только 22 марта 2022 года.

«То есть НКО оставили на подготовку и направление нового финансового отчёта неделю», — пояснил Кривошеев.

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