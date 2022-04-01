Иркутск, , 14:36 — REGNUM Глава Иркутской области Игорь Кобзев по итогам проведённого 1 апреля заседания антикризисного штаба региона, где обсудили, в том числе, меры поддержки строительной отрасли региона, ещё раз обратил внимание всех глав муниципалитетов: «Не надо замалчивать проблемы!». Об этом он написал в своем телеграмм канале.

Строительство

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

Глава Приангарья полагает, что главная задача сейчас — принять все необходимые решения, которые помогли бы в текущем году ввести в эксплуатацию запланированные социально значимые объекты.

«Конечно, рост цен на строительные материалы не играет нам на руку. Спасибо Правительству РФ, — нам уже оперативно довели 717 млн рублей на увеличение цены действующих контрактов. Кроме этого мы направили письмо в Минстрой РФ о рассмотрении возможности предоставления дополнительного объема финансирования на реализацию контрактов, по которым еще не получены положительные заключения экспертизы», — пояснил Кобзев.

По его словам, если какая-то стройка переходит в разряд проблемных, то чиновники должны об этом узнавать молниеносно.

«Только так мы сможем принять все необходимые меры», — считает Игорь Кобзев.

Читайте также: Приангарье намерено сохранить темпы строительства