Ульяновск, 1 апреля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В Ульяновской области вторые сутки подряд вылечивается от ковида одинаковое количество пациентов. В то же время зарегистрированы новые летальные исходы. Соответствующую информацию приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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По данным на 1 апреля, в Ульяновской области переболели ковидом 190 338 человек, доля вылечившихся составляет 96,9% (от числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом). Из них 30 марта и 31 победили коронавирус соответственно по 185 человек.

От ковида в регионе скончались 4566 пациентов, в том числе 31 марта умерли восемь человек (30 марта — семь ковид-больных).

Напомним, что 6 апреля для работников предприятий Ульяновской области будет организована профилактическая акция «Кардиодесант». Она проводится для повышения информированности сотрудников предприятий о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний и важности контроля артериального давления.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области проведено 1,977 млн тестов на коронавирус, в результате подтверждено 196 438 случаев инфицирования SARS-CoV-2.