Таллин, 1 апреля, 2022, 14:26 — ИА Регнум.

Учебник русского языка. 1959

Городское собрание Валга (южная Эстония) приняло решение о ликвидации единственного русского детского сада в волости Валга. Об этом сообщил эстонский портал dokole.eu.

Детский сад Paasuke («Ласточка») отметил бы в этом году свое 50-летие, но прекращает работу 31 августа 2022 года. Дети будут распределены по эстонским детским садам города.

По данным портала, в детсад Paasuke ходят 74 ребенка. Персонал состоит из 24 специалистов.

Места в других садиках предусмотрены только для шести работников. Расходы на содержание детсада составляют около 500 тысяч евро в год. Городские власти решили их сэкономить за счет русских детей, отметил dokole.eu.

Валга — приграничный с латвийским городом Валка город на юге Эстонии, административный центр уезда Валгамаа. Население — 12 000 человек. Русскоязычное население составляет примерно треть от общего числа.