Ульяновск, 1 апреля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Компания из Ульяновска S-HIM, которая выпускает качественные и недорогие аналоги зарубежных химических средств для дома и автомобилей, готова увеличить производство своей продукции. Об этом 1 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мыло

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На фоне резкого роста цен на зарубежные товары бытовой химии и ухода части западных компаний с российского рынка, ульяновское предприятие увеличит объем своего производства, чтобы занять освободившуюся долю рынка.

Компания выпускает бытовую химию, в которую входят средства для мытья посуды, белизна, кондиционеры для белья и жидкое мыло; а также автомобильную химию и тару.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в одной из старейших российских ювелирных компаний «Русские самоцветы» из Санкт-Петербурга считают, что западные санкции являются окном возможностей.