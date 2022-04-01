Сеул, 1 апреля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи приняло решение о частичном ослаблении антиковидных мер. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление премьер-министра страны Ким Бу Гёма.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

По его словам, с 4 апреля в стране увеличат допустимое количество участников личных встреч с восьми до десяти человек, а время работы предприятий общественного питания, спортивных клубов, кинотеатров увеличат на час, до 00:00.

Новые правила будут действовать две недели, до 17 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 280 273 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 13 375 818.

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