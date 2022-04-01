Ульяновск, 1 апреля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В Ульяновской области снизилось суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом, но при этом возросло количество вновь госпитализированных. Такие данные публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно сведениям на 1 апреля, в Ульяновской области с начала пандемии официально выявлено 196 438 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 31 марта — 440. По сравнению с 30 марта число вновь выявленных случаев инфицирования снизилось на четыре.

Ежедневно в Ульяновской области госпитализируются десятки ковидных больных. Если 30 марта на лечение в ковид-госпитали направили 47 пациентов, то 31 марта — 63.

Отметим, что пятые сутки подряд в Ульяновской области выявляют менее 500 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что 3 апреля регион присоединится к всероссийской акции «10 000 шагов к жизни». Центральной площадкой главного старта станет педагогический университет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сделано 1 977 235 лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 31 марта проведено 4543 исследования.