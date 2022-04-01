Ростов-на-Дону, 1 апреля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Городская больница №20 в Ростове-на-Дону, на базе которой был развёрнут ковидный госпиталь, перешла на допандемийный режим работы. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

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По его словам, плановый приём возобновили терапевтическое, кардиологическое, педиатрическое и другие отделения, отделение патологии новорождённых, детский ожоговый центр, клинико-диагностическая лаборатория. Кроме того, открыто новое отделение эндокринологии и детский травмпункт.

В течение двух лет на базе лечебного учреждения работал ковидный стационар на 850 коек. За это время лечение в его стенах получили более 26 тыс. пациентов, было принято 485 родов.

Для пациентов с COVID-19 продолжают работать 100 коек. На лечении остаётся 61 пациент.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в инфекционных стационарах лечение получают менее 800 ковид-пациентов. На амбулаторном лечении остаются 5 110 человек.