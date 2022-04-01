Москва, 1 апреля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Утверждён порядок расчётов авиакомпаний России с лизингодателями из недружественных государств в рублях, открытые в российских банках. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

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Указ «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Российские компании смогут заплатить за лизинг и покупку самолетов иностранцам из недружественных стран в рублях на счета, открытые в российских банках.

При этом, согласно документу правительственная комиссия сможет выдавать разрешения на оплату за самолеты и авиадвигатели не в рублях.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне санкций западные лизингодатели потребовали вернуть им более 500 самолетов общей остаточной стоимостью $20 млрд.

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