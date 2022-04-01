Иркутск, 1 апреля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на фоне давления антироссийских санкций выступил с инициативой сформировать и реализовать сводный межрегиональный заказ регионов Сибирского федерального округа. Об этом 1 апреля сообщает телеграм-канал правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Сибирь

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Суть проекта — наладить поставки продуктов собственного производства между субъектами СФО. Каждый регион определит, какие продуктовые товары он производит и готов продавать соседним территориям, а также свою потребность в других продуктах.

«Считаю, что в условиях экономического давления на российскую экономику должно усилиться сотрудничество между регионами. Мы порой не знаем, что производят наши соседи, что можно закупить у них выгодно для себя и закрыть потребность. Также и Иркутской области нужно налаживать новые рынки сбыта, чтобы и другие регионы понимали, чем мы можем помочь им. В этом состоит идея сводного межрегионального заказа», — рассказал Игорь Кобзев.

Обобщит информацию о возможностях и потребностях субъектов СФО Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение».

«Предстоит собрать информацию об имеющихся потребностях и возможностях регионов. Нужно организовать взаимоотношения — определить покупателей и поставщиков, а также определить сами инструменты взаимодействия. Планируем эту работу провести в апреле-мае, а в июне на Питерском экономическом форуме подписать соглашения между субъектами СФО», — пояснил председатель исполнительного комитета этой организации Геннадий Гусельников.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнюю неделю динамика роста цен в Иркутской области замедлилась: на 18 из 25 социально значимых продуктов рост цен в области ниже, чем в среднем по России.

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