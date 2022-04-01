Ростов-на-Дону, 1 апреля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 885 человек, выздоровел 841 ковид-пациент. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Наибольшее число заражений коронавирусом зарегистрировано в Ростове-на-Дону (173), Таганроге (37), Волгодонске (31), Неклиновском (30) районе, Шахтах (28), Белокалитвинском (26), Сальском (26), Чертковском (25), Октябрьском (23), Кашарском (22), Миллеровском и Морозовском районах (по 21). Более 15% заразившихся — люди старше 66 лет, почти 12% — дети.

На лечении в инфекционных стационарах остаются 793 пациента с COVID-19, из них 15 человек находятся в тяжёлом состоянии.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались пять женщин в возрасте от 66 лет до 81 года и пятеро мужчин в возрасте от 49 до 83 лет.

С начала пандемии в Ростовской области выявили 363 829 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 347 176 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 10 750 жителей Дона.