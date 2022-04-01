Иркутск, , 13:49 — REGNUM За последнюю неделю динамика роста цен в Иркутской области замедлилась: на 18 из 25 социально значимых продуктов рост цен в области ниже, чем в среднем по России. Об этом 1 апреля сообщает телеграм-канал правительства региона по итогам заседания антикризисного штаба под председательством губернатора Игоря Кобзева.

Продовольствие на прилавке Светлана Шаповалова ©

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«На ряд товаров бакалейной группы объем продаж снизился от 20% до 50% по сравнению с пиковыми продажами начала марта. Так, продажи муки, круп, масла растительного, сахара сократились более чем в 2 раза. Рост цен на сахар за неделю у нас также значительно ниже среднероссийского уровня +2,5% против +6,5%», — пояснила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования региона Ольга Степанова.

Отдельно рассматривается ситуация с ценами в г. Бодайбо, где в семи магазинах индивидуального предпринимателя существенно выросли цены на ряд продовольственных товаров.

«По результатам проверки прокуратуры выяснилось, что в Бодайбо зафиксировано необоснованное завышение цены. Пример достаточно показательный и поучительный. Еще раз обращаюсь к предпринимателям, занимающимся производством и реализацией важных для жителей региона продуктов и товаров — не злоупотребляйте своим положением», — отметил глава Приангарья.

По поручению главы региона, служба потребрынка мониторит товарные запасы и цены на основные группы продовольственных и непродовольственных товаров в ежедневном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта о том, что на потребительском рынке Иркутской области отмечается спад ажиотажного спроса, также известила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования региона Ольга Степанова.

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