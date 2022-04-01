Новосибирск, 1 апреля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 1 апреля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 1015 пациентов, в том числе 32 ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 248 случаев заражения коронавирусом. За это же время 766 человек выздоровели, десять пациентов скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 251404 случая заражения коронавирусом, 232190 человек выписаны с выздоровлением, умерли 5383 пациента.