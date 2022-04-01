Ставрополь, , 13:39 — REGNUM Компания «Сheeseberry», которая находится в Ставропольском крае и является одним из наиболее крупных производителей замороженных десертов в РФ, открывает новые линии по производству продукции из козьего молока. Об этом 1 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Молоко

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На новых линиях будут производить из козьего молока мороженое, детское питание, йогурты, а также твердые и мягкие сыры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что спрос на продукцию единственного в России промышленного предприятие по производству кленового сиропа «Пензенские Кленоварни» растет на фоне введения антироссийских санкций.