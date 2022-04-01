Иркутск, , 13:37 — REGNUM В Иркутской области все меры социальной поддержки предоставляются своевременно, без задержек. Об этом губернатору Игорю Кобзеву на заседании штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона доложил министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.

Флаг Иркутской области

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«Всего в регионе реализуется 98 мер поддержки. На их реализацию в областном бюджете предусмотрено более 36 миллиардов рублей. Средства были заложены в областной бюджет еще в прошлом году», — отметил Владимир Родионов.

Все учреждения социальной защиты работают в штатном режиме, в том числе 56 стационарных учреждений.

Накануне президент Владимир Путин подписал Указ № 175 о ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей от восьми до 17 лет. Заявления на выплаты будут приниматься на сайте «Госуслуги» или в Пенсионном фонде России с 1 мая, однако начисляться выплаты будут с 1 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Приангарья напомнил, что на федеральном уровне разработан план действий, который постоянно пополняется новыми мерами по стабилизации ситуации. На региональном уровне также подготовлены и внедрены меры поддержки экономики.

«Сейчас очень важно, чтобы в центре внимания органов власти, в основе их работы стоял человек, каждый житель Иркутской области. Мы должны видеть и предугадывать все проблемные вопросы, тревоги и надежды людей и в областном центре, и во всех муниципалитетах», — сказал Игорь Кобзев.

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