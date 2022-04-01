Ярославль, 1 апреля 2022, 13:48 — REGNUM В Ярославле трёх жителей оштрафовали за дискредитацию действий ВС РФ во время проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.
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6 марта 2022 года Карина Казакова, Софья Отрадных и Тимофей Данилов вышли на центральные улицы города.
Вину ярославцев суд посчитал доказанной и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей каждому из них.