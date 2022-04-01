Ярославль, , 13:48 — REGNUM В Ярославле трёх жителей оштрафовали за дискредитацию действий ВС РФ во время проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

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6 марта 2022 года Карина Казакова, Софья Отрадных и Тимофей Данилов вышли на центральные улицы города.

«Совершили публичные действия, аналогичные тем публичным действиям, к выполнению которых призывают публикации в сети Интернет, указанные в протоколах об административных правонарушениях. Данные публичные действия очевидно направлены на воспрепятствование и дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности в ходе специальной военной операции», — пояснил суд.

Вину ярославцев суд посчитал доказанной и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей каждому из них.