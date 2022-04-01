Уфа, 1 апреля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Третью партию гуманитарной помощи жителям Донбасса формируют в Башкирии. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Александр Погожев ИА REGNUM Гуманитарная помощь

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Сообщается, что в этот раз в Донбасс будут отправлены как товары первой необходимости, продукты питания, так и строительные материалы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии поручил помочь Донбассу стройматериалами. Главы Башкирии и ДНР подписали документ о сотрудничестве.