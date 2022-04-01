Пенза, 1 апреля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Спрос на продукцию единственного в России промышленного предприятие по производству кленового сиропа «Пензенские Кленоварни» растет на фоне введения антироссийских санкций. Об этом 1 апреля рассказал представитель предприятия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Клён

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

Вдоль течения реки Хопёр в Бековском районе Пензенской области на 200 гектарах леса расположен кленопровод — самая крупная в Европе автоматизированная система сбора сока по трубам. В системе занято свыше 25 тыс. кленов и она является щадящей, и не вредит деревьям.

Также кленовый сок и сироп повышают иммунитет, содержат органические кислоты и фитогормоны и активизируют работу поджелудочной железы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несмотря на введенные антироссийские санкции, фермер из Новоржевского района Псковской области Иван Филипповпродолжит производство сыра.