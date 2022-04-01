Омск, 1 апреля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончались семь человек с диагнозом COVID-19, сообщили ИА REGNUM 1 апреля в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали 4183 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 172 носителя коронавируса, выздоровели 343 человека.