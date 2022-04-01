Псков, 1 апреля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Несмотря на введенные антироссийские санкции, фермер из Новоржевского района Псковской области Иван Филиппов продолжит производство сыра, сообщает 1 апреля корреспондент ИА REGNUM.

zalazaksunca Сыр

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Ранее фермер закупал закваску для производства своей продукции в Италии и с введением санкций эти поставки прекратились. При этом производитель не намерен закрывать свое предприятие и учится в дистанционном режиме размножать бактерии для закваски у наставника-итальянца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предприятие по производству декоративных металлоконструкций «Аркстал» из Благовещенска (Башкирия) готово увеличить производство и организовать дополнительные рабочие места, несмотря на санкции.