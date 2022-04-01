Новосибирск, , 13:17 — REGNUM В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего тренера одного из спортивных центров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, что ранее по факту применения тренером Центра подготовки по спортивной гимнастике насилия к 12-летнему мальчику была начата доследственная проверка.

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«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств. Расследование продолжается», — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, тренер по начальной подготовке с осени 2021 года по январь 2022 года во время тренировок неоднократно бил по различным частям тела мальчика из-за того, что тот неправильно выполнял элементы на перекладине.