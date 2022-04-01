Вологда, , 13:02 — REGNUM Вологодская область сможет обеспечить жителей региона местным молоком и картофелем, а мясо придется закупать у других регионов, сообщил глава областного департамента сельского хозяйства Сергей Поромонов.

Теленок (корова, молоко, ферма) Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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По его словам, молока в регионе производится больше необходимого в два раза, яиц и картофеля — в 1,7 раза. А вот объемы производства мяса в регионе покрывают только 36% потребности.

«У нас налажены партнерские отношения с другими регионами. Это позволят ликвидировать недобор. Есть регионы, где свинина намного дешевле и нам выгоднее покупать там, хотя есть свои предприятия. У нас есть тепличные комплексы в Вологде и Череповце. Мы эти предприятия поддерживаем, чтобы была возможность потреблять свою продукцию», — заявил Поромонов.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодский производитель молока повысил цены на продукцию.