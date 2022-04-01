Вологда, 1 апреля 2022, 13:02 — REGNUM Вологодская область сможет обеспечить жителей региона местным молоком и картофелем, а мясо придется закупать у других регионов, сообщил глава областного департамента сельского хозяйства Сергей Поромонов.
Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»
По его словам, молока в регионе производится больше необходимого в два раза, яиц и картофеля — в 1,7 раза. А вот объемы производства мяса в регионе покрывают только 36% потребности.
Как сообщало ИА REGNUM, вологодский производитель молока повысил цены на продукцию.