Москва, 1 апреля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Президенту РоссииВладимиру Путину доверяют 81% граждан. Уровень доверия за неделю вырос на 0,4 процентных пункта. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Председателю правительства РФМихаилу Мишустину доверяют 63,1% (+0,5 процентных пункта), лидеру ЛДПРВладимиру Жириновскому — 41,1% процентных пункта, лидеру КПРФГеннадию Зюганову — 27,5%.

Работу политической партии «Единая Россия» поддерживают 41% опрошенных, КПРФ — 11,2%, ЛДПР — 8,5%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,8%, «Новые люди» — 4,6%.

Опрос по телефону проводился с января по март 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет.

ИА REGNUMранее сообщало, уровень доверия жителей России президенту страны Владимиру Путину за неделю вырос на 2,2%, составив 79,6%.

Читайте также: Уровень доверия жителей России к Путину вырос почти до 80% — опрос