ВЦИОМ: Путину доверяют более 80% жителей России
Москва, 1 апреля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Президенту РоссииВладимиру Путину доверяют 81% граждан. Уровень доверия за неделю вырос на 0,4 процентных пункта. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Председателю правительства РФМихаилу Мишустину доверяют 63,1% (+0,5 процентных пункта), лидеру ЛДПРВладимиру Жириновскому — 41,1% процентных пункта, лидеру КПРФГеннадию Зюганову — 27,5%.
Работу политической партии «Единая Россия» поддерживают 41% опрошенных, КПРФ — 11,2%, ЛДПР — 8,5%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,8%, «Новые люди» — 4,6%.
Опрос по телефону проводился с января по март 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет.
ИА REGNUMранее сообщало, уровень доверия жителей России президенту страны Владимиру Путину за неделю вырос на 2,2%, составив 79,6%.
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