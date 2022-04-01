Лавров заявил, что гарантии нужно дать всем странам
Нью-Дели, 1 апреля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Россия выступает за то, чтобы предоставить гарантии безопасности всем странам, заявил 1 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Сергей Лавров
Глава российского МИД отметил, что Россия выступает за предоставление гарантий безопасности всем странам, в том числе России, Украине и другим странам Европы.
«Это вот здесь корни всей этой проблемы», — сказал Лавров в ходе визита в Индию.
Как сообщало ИА REGNUM, между Россией и Украиной пока нет окончательных договорённостей, заявил глава МИД Сергей Лавров.