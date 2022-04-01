Нью-Дели, 1 апреля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Россия выступает за то, чтобы предоставить гарантии безопасности всем странам, заявил 1 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

Глава российского МИД отметил, что Россия выступает за предоставление гарантий безопасности всем странам, в том числе России, Украине и другим странам Европы.

«Это вот здесь корни всей этой проблемы», — сказал Лавров в ходе визита в Индию.

Как сообщало ИА REGNUM, между Россией и Украиной пока нет окончательных договорённостей, заявил глава МИД Сергей Лавров.