Москва, , 12:54 — REGNUM Одним из последствий антироссийских санкций стал рост недоверия к доллару со стороны участников мировой торговли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

Доллары

«Оценивая последствия антироссийских санкций в валютной сфере, можно говорить о растущем недоверии участников мировой торговли к доллару США как к мировой валюте не только по причине коллизий американского рынка, но также из-за рисков введения США и его политическими союзниками ограничений по использованию резервных валют в международном обороте», – сказала Воронкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила о возможном ослаблении влияния американского доллара в мире, в том числе из-за антироссийских санкций.

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