Волгоград, 1 апреля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Изобретатель Юрий Плюшкин из Суровикинского района Волгоградской области сконструировал, произвел и поднял в небо три самолёта, и в настоящее время собирает четвертый. Об этом 1 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Maklay62 Самолет

При строительстве самолётов, которые относятся к классу лёгких воздушных судов с общей полезной массой до 495 кг, используется отечественные дюраль Д16Т, пластик, стеклоткань и смолы, а из импортного в планере только поликарбонатное стекло. Причем последнее также теперь начинают производить в РФ.

Также самолеты изобретателя имеют государственные сертификаты лётной годности и могут эксплуатироваться также, как и серийные воздушные судна малой авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что На фоне антироссийских санкций и ухода с рынка России западных брендов одежды бренд одежды «Yamal» из Салехарда расширяет свой ассортимент и рынок сбыта.

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