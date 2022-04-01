Вологда, 1 апреля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Вологодский молочный комбинат поднял отпускную цену на продукцию на 15%. Об этом в соцсетях сообщила депутат городской думы Елена Земчихина.

(сс) Alexas_Fotos Молоко

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«Мы, «Народный контроль», связались с руководством ВМК, молоко производства которого вчера появилось в «Ленте» примерно по 100 руб. за литр (103 без карты, 98 с картой), и выяснили, что 30 марта комбинат повысил отпускную цену на продукцию на 15%», — написала она на своей странице «Вконтакте».

Поводом для изменения цен послужил рост стоимости сырья и упаковки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вологодские власти заявляли, что не прогнозируют резкого скачка цен на продовольствие.