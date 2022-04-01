Ханты-Мансийск, 1 апреля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Югре за сутки 1 апреля госпитализировали 31 больного с COVID-19, 360 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в Югре выявлено 182 новых случая заражения коронавирусом, на 20 человек больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 1 апреля является Ханты-Мансийск — 41.

С начала пандемии в Югре к 1 апреля насчитывается 207 015 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 201 797 пациентов, 2513 скончались (на двух пациентов больше, чем днём ранее)