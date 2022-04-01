Киев, 1 апреля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Украинский суд арестовал 12 транспортных самолётов «Руслан», принадлежащих российской авиакомпании. Об этом 1 апреля сообщили в юридической компании Ilyashev & Partners.

(сс) rx3bg АН-124-100

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Суд рассмотрел иск украинского государственного концерна «Антонов» и принял решение об аресте российских воздушных судов Ан-124−100 («Руслан»).

Юридическая компания, распространившая сообщение, представляла в суде интересы украинской госкорпорации.