Красноярск, 1 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали восемь человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 апреля в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Красноярском крае умерли 10 580 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта жертвами COVID-19 в регионе стали десять человек.