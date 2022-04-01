Мурманск, 1 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Мустафа Кашка, возглавлявший ФГУП «Атомфлот» последние 10 лет, покинул пост гендиректора, сообщает пресс-служба предприятия.

Rosatomflot.ru ФГУП «Атомфлот»

Сообщается, что Кашка уволился по собственному желанию. Исполняющим обязанности гендиректора назначен Леонид Ирлица, занимавший последнее время должность заместителя руководителя.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские депутаты избрали главу города с третьей попытки.