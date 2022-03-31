Мурманск, , 13:13 — REGNUM Главой Мурманска избран заместитель председателя горсовета Игорь Морарь, сообщает пресс-служба парламента.

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Морарь вошёл в Совет депутатов города Мурманска в 2014 году. С 2017 года занимал пост заместителя председателя Совета депутатов пятого созыва.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выборы главы Мурманска должны были состояться в сентябре 2021 года. Единственным кандидатом на пост была экс-министр образования и науки Ольга Дзюба. Однако, несмотря на поддержку губернатора региона Андрея Чибиса, возглавить горсовет ей не удалось — большинство парламентариев проголосовали против. Вторая попытка избрать градоначальника состоялась в ноябре. На пост претендовали замгубернатора Юрий Сердечкин и бывший глава авиационной базы лесоохраны Алексей Лукичев. Ни одному из них не удалось получить в свою поддержку необходимое количество голосов.