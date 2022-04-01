София, 1 апреля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В городе Враца на северо-западе Болгарии, а также в прилегающих к нему населенных пунктах объявлено чрезвычайное положение из-за урагана, пронесшегося над регионом в ночь на 1 марта. Об этом сообщает софийская газета «24 часа».

Pixabay.com Ураган

Согласно официальной информации, во Враце ветер, порывы которого достигали 160 км/ч, с корнем вырвал и сломал сотни деревьев, сорвал крыши с десятков домов, а также повалил большинство рекламных щитов и строительных ограждений. Из-за многочисленных обрывов проводов в городе и окрестностях прекращена подача электроэнергии и нарушена связь.

Информации о пострадавших не поступало. Ведется подсчет ущерба, нанесенного стихией. Правительство Болгарии рассматривает вопрос выделения региону материальной помощи.

Ранее сильный ветер создал аварийную ситуацию в Софии и Варне.