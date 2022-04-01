Москва, 1 апреля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Китай не хочет оказаться слишком уязвимым, если США применят к нему тот же сценарий давления на экономику, что был использован против России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал информацию МИД КНР о том, что власти Китая допускают переход на рубли или юани в торговле энергоносителями с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Китай умеет учиться на ошибках других. И сейчас учится на ошибках России. И не хочет быть чересчур уязвимым при повторении США и их союзниками российского сценария давления на экономику, — сказал Чеглов. – К тому же продажи в национальных валютах без валюты посредника удобнее для участников расчета. Тем более в свете ожидаемого существенного роста взаимной торговли. Но надо помнить, что ведущей валютой в этой паре станет юань. Россия получит возможность уйти из-под контроля транзакций недружественными сегодня странами, а частично и из-под самих санкций. Обойти их».

При этом, как подчеркнул Чеглов, риски есть всегда.

«С соседом можно рассориться в любой момент. Но Китай всегда взвешенно подходит к своим действиям. Да и в сложившейся ситуации надо рисковать, другой путь для такой страны, как Россия, неприемлем. Надо только не забывать про важный принцип работы с Китаем. Надо обязательно торговаться и отстаивать свои интересы. Иначе просто нельзя», — подытожил Чеглов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в Восточной Евразии на смену евро может прийти новая валюта – «азо».