Москва, 1 апреля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Европейском союзе особенно сильная инфляция будет в тех странах, которые активно участвуют в санкциях против России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала данные о рекордных темпах инфляции в ряде стран ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«На самом деле ухудшение экономической ситуации в европейских странах связано с санкциями в отношении России. Ведь большое количество товаров, компаний ушли из России. И значит, им приходится работать на другие рынки, которые существенно меньше, чем российский, – сказала Ермилова. — Помимо этого, импортируемые из России продовольственные товары, энергоресурсы тоже подорожали. Рост ставки ЕЦБ может как-то помочь. Но для стабилизации ситуации следует снизить влияние санкций на Россию и не вводить новые».

Как полагает Ермилова, особенно сильная инфляция будет в странах, которые активно участвуют в санкциях.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что одной из причин роста инфляции в Европейском союзе и США стала высокая нервозность бизнеса.