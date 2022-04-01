Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM В Санкт-Петербурге с начала первого дня записи детей в первые классы школ подано уже 23,9 тыс. заявлений, сообщили 1 апреля в пресс-службе городского комитета по образованию.

В учебном классе Cap.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что более 600 школ Петербурга ждут прихода 67 тыс. первоклассников в новом учебном году. Как и ранее, первый этап приема заявлений на зачисление стартовал 1 апреля и продлится до 30 июня. Рассмотрение поданных заявлений начнется с 19 мая.

Так, в полночь была открыта возможность подавать заявления через портал Госуслуг (ЕПГУ) и портал госуслуг Петербурга (РПГУ), а в 09:30 мск открылись на приём МФЦ «Мои документы». На момент открытия МФЦ через порталы уже было принято 17 800 заявлений».

«К 11:00 мск заявлений было уже подано 23 946: через МФЦ — 2072, через сайт госуслуг Петербурга (РПГУ) — 9 684, через федеральный сайт госуслуг (ЕПГУ) — 12 190», — говорится в сообщении.

Отметим, сейчас родители могут записать ребенка только в ту школу, к которой он относится по месту проживания, то есть в своем микрорайоне. В учебное заведение по желанию родители могут подать заявление на втором этапе записи, с 6 июля по 5 сентября.

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