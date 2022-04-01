Казань, 1 апреля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Татарии второй день подряд выявляют по 270 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали за последние сутки 87 заболевших, сообщает 1 апреля общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В республике на сегодняшний день всего зарегистрировано 137 518 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 129 211 пациентов, скончались 1872 человека. За сутки больничный закрыли 813 пациентов, умерли пятеро инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с начала пандемии провели 5 870 098 лабораторных исследований для выявления заражения коронавирусом.

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