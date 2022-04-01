Ижевск, 1 апреля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 1 апреля прививку от коронавируса сделали 695 634 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

Второй компонент препарата получили 551 607 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 113 жителей республики. Второй компонент препарата получили 543 человека, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 776 человек. 135 486 человек прошли ревакцинацию, за предыдущие сутки – 644 жителя республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 766 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 154 979 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 163 588 случаев заражения коронавирусом, из них 170 – за минувшие сутки.

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