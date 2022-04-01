Ижевск, 1 апреля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 1 апреля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 766 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 154 979 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Коронавирус

За все время пандемии в республике подтвердили 163 588 случаев заражения коронавирусом, из них 170 – за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 17 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 43 человека старше 65 лет.

3979 человек скончались, за минувшие сутки скончались мужчины в возрасте 70 и 75 лет. Накануне было зарегистрировано также два летальных случая среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 46 человек, накануне в больницы попали 36 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 3425 человек, 185 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 36 человек – в тяжелом состоянии, из них шесть пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 31 марта В Удмуртии прививку от коронавируса сделал 695 521 человек. Второй компонент препарата получили 551 064 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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