Герат, Афганистан, 1 апреля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В афганской провинции Герат произошло смертельное ДТП. Как сообщает газета «8 Собх» со ссылкой на местные власти, в результате аварии три человека, в том числе женщина и двое детей, погибли, ещё семеро получили ранения.

Debbie Waumsley Авария

Махмуд Шах Расули, глава пресс-службы полицейского управления Герата, сообщил, что инцидент произошёл на шоссе Герат — Шинданд.

Известно, что автомобиль съехал с дороги и перевернулся.