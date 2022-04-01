Пенза, 1 апреля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. За последние сутки в Пензенской области выявили 281 случай заражения коронавирусом, больничный закрыли 768 пациентов. В ковид-стационары за минувший день доставили 55 носителей инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 1 апреля общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области составляет 179 502 случая. Выздоровели за время пандемии 167 083 пациента, скончались 5593 человека, в том числе восемь — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие недели начнется исследование вакцины от COVID-19 «Спутник М» для детей 6−11 лет.

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