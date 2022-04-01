Саратов, 1 апреля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки выявили 468 новых случаев заражения коронавирусом. В ковид-стационары доставили 68 пациентов, выписали 653 человека. Об этом 1 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Soda.ru Лаборатория

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Всего подтверждено 241 393 случая заражения коронавирусом, выздоровели 231 496 пациентов.

На стационарном лечении находятся 850 человек, на амбулаторном — 3409.

С начала пандемии в Саратовской области от COVID-19 скончались 5848 человек, из них четверо — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, главврачам саратовских больниц предстоит проанализировать количественный состав сотрудников из числа управленческого и административно-технического персонала на соответствие и адекватность выполнения своих функций.

Читайте также: В саратовских больницах перераспределят оборудование для лечения COVID-19