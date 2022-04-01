Красноярск, 1 апреля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки выявили 206 носителей коронавируса, госпитализация потребовалась 103 заболевшим. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 апреля в федеральном оперштабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае подтверждено 359 775 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 345 884 человека. За сутки выздоровели 190 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в Красноярском крае выявили 192 носителя коронавируса, список выздоровевших пополнился 191 фамилией.