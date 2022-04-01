Москва, 1 апреля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В течение ближайших дней в России будет зарегистрирована назальная вакцина от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 1 апреля сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Я думаю, что в ближайшие дни», — сказал он, в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Мурашко уточнил, что в настоящее время ведется оценка препарата экспертами и добавил, что безопасность и эффективность отечественной назальной вакцины уже подтверждена.

Также глава Минздрава РФ добавил, что после регистрации указанный препарат будет добавлен в методические рекомендации по вакцинации от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что управление Роспотребнадзора по Амурской области планирует издать распоряжение, по которому детские лагеря смогут работать со 100-процентной загруженностью.

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