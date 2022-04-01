Москва, 1 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Виталий Манский, организатор пропагандистского антироссийского фестиваля «Артдокфест», заявил о его закрытии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Олеся Багратион Зрители Артдокфеста-2016

«Завтра будет официальное заявление дирекции фестиваля. А сегодня просто констатация. «Артдокфест» в России закрыт», — написал Манский. Ранее Манского облили краской возле московского кинотеатра «Октябрь», в котором было запланировано открытие «Артдокфеста».

ИА REGNUM напоминает, что «Артдокфест» — это международный фестиваль, представляющий документальные фильмы всех жанров и направлений. Он проходит ежегодно с 2007 года.