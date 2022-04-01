Эксперт ОНФ рассказал, по кому в РФ санкции ударят больнее всего
Москва, 1 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Из всех слоев российского общества болезненнее всего санкции воспримет средний класс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал итоги опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», который показал, что 60% жителей РФ не считают, что санкции, введенные против РФ, серьезно скажутся на их материальном положении.
«Можно смело заявить, что санкции уже сказались на положении жителей России, причем не лучшим образом, — сказал Демин. — Цены на продовольственные товары выросли в среднем на 7,6%, годовая инфляция перевалила за 15%. Не обойти стороной и психологическую составляющую санкций – кто-то спешно покупал валюту, кто-то снимал наличные средства, а кто-то запасался сахаром. Так или иначе, какой-либо дискомфорт от новых экономических и политических реалий ощутили все».
Как полагает Демин, ощутимее всего санкции ударят по среднему классу.
«Те люди, кто тратит доход исключительно на еду и товары первой необходимости, я думаю, не так остро ощутили санкционное воздействие. Ну, а жители с высокими доходами и вовсе пока не замечают каких-либо изменений», — сказал Демин.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Тимофеев заявил, что в России влияние санкций на себе в первую очередь почувствуют те граждане, у которых либо нет сбережений, либо они не очень велики.