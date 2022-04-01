Москва, 1 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Из всех слоев российского общества болезненнее всего санкции воспримет средний класс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал итоги опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», который показал, что 60% жителей РФ не считают, что санкции, введенные против РФ, серьезно скажутся на их материальном положении.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

«Можно смело заявить, что санкции уже сказались на положении жителей России, причем не лучшим образом, — сказал Демин. — Цены на продовольственные товары выросли в среднем на 7,6%, годовая инфляция перевалила за 15%. Не обойти стороной и психологическую составляющую санкций – кто-то спешно покупал валюту, кто-то снимал наличные средства, а кто-то запасался сахаром. Так или иначе, какой-либо дискомфорт от новых экономических и политических реалий ощутили все».

Как полагает Демин, ощутимее всего санкции ударят по среднему классу.

«Те люди, кто тратит доход исключительно на еду и товары первой необходимости, я думаю, не так остро ощутили санкционное воздействие. Ну, а жители с высокими доходами и вовсе пока не замечают каких-либо изменений», — сказал Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Тимофеев заявил, что в России влияние санкций на себе в первую очередь почувствуют те граждане, у которых либо нет сбережений, либо они не очень велики.